Appartements : la colocation intergénérationnelle

La rentrée universitaire approche et il est souvent difficile de se loger. De plus en plus de jeunes étudiants louent une chambre chez un senior contre quelques heures de présences et quelques couses. Ainsi Alexandre et Marie-Solange trouvent leur colocation très enrichissante…

colocation intergénérationnelle : avis d'expert immobilier à Perpignan

Comment ne pas se réjouir de l’existence de ces formules de collocation transgénérationnelle ? En réalité elles nous rappellent simplement le sens de la famille, et même le sens de l’humain tout court, que le mode de structuration de la société actuelle a tendance à détruire.

On est loin des « garages-prisons-salles de transit vers la morts » que la plupart des maisons pour personnes âgées représentent pour beaucoup : admirez la joie de l’octogénaire lorsqu’elle évoque la présence sécurisante et les partages-discussions avec le jeune, figure presque projetée de ce petit fils qui lui fait certainement défaut! réduction drastique de la natalité oblige. Et ce jeune, bien au-delà des économies sur le loyer - car tout le monde ne peut acheter un appartement vue mer à Perpignan - ce n’est certainement pas seulement la possibilité de trouver un logement pour ses études qui compte. Il y a surtout la joie de se rendre « utile » dans le sens de contribuer au bonheur de l’autre, qui est parent et grand-parent de quelqu’un qui aurait pu être moi-même; c’est aussi la possibilité d’en apprendre de l’autre quelque chose de ces valeurs de la vie humaine éprouvées par l’âge et pas simplement imposées par des idéologies toujours plus égoïstes; c’est la discipline que l’on accepte de suivre, et que certainement on découvre vite comme plutôt nécessaire pour soi-même et pour ses études.

On est ainsi loin du ‘regrettable’ « interdit d’interdire » de Mai ’68 qui cause tant de ravages dans le rapport à l’autorité, notamment parentale, et même divine. Tant peut en être dit. Vivement que ces expériences se développent pour contribuer à leur manière au renouveau du sens de la famille, une famille alors de plus en plus universelle et vraie, seule en même de renverser le cours dramatique des sociétés de haute consommation et ultra-matérialistes actuelles.

colocation intergénérationnelle : avis d'expert immobilier à Montpellier

La collocation n’a rien de positif c’est un des aspects de la progression de la pauvreté en France. Ce qui m’exaspere c’est une fois de plus le discours positiviste sur une conséquence de la progression de la pauvreté pour les primo accédants à la propriété. Nous vendre de l’intergenerationel comme positif , il fallait oser…. pour moi c’est mettre de la feuille d’or sur la progression de la pauvreté dans le secteur immobilier et de l'accès à la propriété. On touche le fond.

Car le décryptage réel c’est jeunes et des vieux qui ont pas de fric. Les Français ne sont pas encore assez pauvre pour se révolter et demander un nouveau partage des richesses. Pire certains cultivent l’asservissement économique en embellisant les conséquences de la progression de la pauvreté. Un jeune ou meme un adulte quand il est autonome financierement, avec son appartement à crédit , ne choisit pas la collocation. Faut arreter de travestir la realité sur la collocation.