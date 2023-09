Robes d'été et robes d'hiver

3 astuces pour porter votre robe fleurie avec style cet hiver

Au moment de faire le tri dans nos placards et de laisser la place aux vêtements hivernaux, on s’est rendues compte que l’on avait un mal fou à se séparer de nos robes fleuries. Ok, il fait froid, mais elles sont une belle alternative pour apporter une touche de fantaisie à nos tenues. Voici donc quelques looks qui vous permettront de ressortir vos robes à fleurs avec style, ou vos robes en papier même si vous êtes un peu frileuse…

#1. On la réchauffe avec des bottes

Que vous optiez pour des cuissardes ou encore des boots-chausettes, les bottes seront des alliées de taille pour affronter le froid. Voici quelques exemples.

#2. On la superpose avec un grand pull ou un sweat XXL

Voilà pourquoi on aime tant la tendance du layering : elle nous permet d’être habillée confortablement mais avec style. Superposez un pull ou un sweatshirt à vos robes fleuries pour obtenir une dégaine à la cool.

#3. On la porte avec une veste masculine

Pourquoi ne pas décaler la robe fleurie avec un blazer emprunté au dressing de votre chéri (ou de votre frangin) ?

Zara, H&M, Mango...: 12 robes courtes et ultra sexy pour l'été

Les beaux jours sont de retour et les terrasses se remplissent à nouveau. Alors nous vous avons sélectionné 12 robes courtes et sexy qui vous feront de belles (et longues) jambes. Unie, imprimée, évasée, l'indétrônable petite robe d'été se porte dès maintenant en ville et se glisse dans sa valise d'été, elle sera votre meilleure alliée mode en toutes circonstances.

#Zara

Imprimé fleuri et épaules descendues avec des petites manches ballons, c'est la mini robe sexy (à moins de 50 €) qui fera toute la différence lors de vos soirées d'été ou pour un organiser un mariage à Montpellier.

#Mango

Portée avec des sandales fines et plates et un mini panier au bout du bras, cette robe imprimée est idéale à enfiler pour un déjeuner en ville ou une balade le weekend.

#Les Petites...

Voici la robe bohême qu'il vous faut. Accessoirisée d'une simple paire de sandales en cuir naturel et réhaussée de bijoux ethniques.

#From Future

Les Américaines l'appellent la wrap dress. Cette robe cache-coeur, c'est la valeur sûre pour marquer sa taille. Elle se suffirait presque à elle-même mais son joli décolleté profond nous donne envie d'y glisser une accumulation de pendentifs.

#H&M

Cette robe blouse légère et fleurie en coton bio, au prix mini mini, est idéale portée avec des sandales à petits talons pour allonger sa silhouette.

#Ba&sh

On choisit une robe tunique ethnique dans un coloris acidulé qui réhaussera un teint doré par le soleil. Portée avec des boots pour une allure urbaine.

#MKT

La robe chemise est le basique incontournable pour aller travailler quand le thermomètre s'affole. On peut la porter ceinturée pour marquer sa taille et elle sera tout aussi jolie avec des boots en veau velours qu'avec une paire de sneakers.