Cet été, passez des vacances écolos

Pendant les vacances, il est toujours recommandé de respecter la nature afin de ne pas nuire à l’environnement. Voici les gestes simples à adopter pour une attitude vacances 100 % écolo. En particulier pendant vos vacances en Ariège en Courseran par exemple.



Les voyages en voiture, roulez léger

Vous avez décidé de passer les vacances en famille et d’entamer un circuit touristique à travers des paysages pittoresques afin d’être plus en contact avec la nature ? Voici les bases d’une bonne attitude écologique à adopter. Premièrement, pensez au genre de voiture que vous allez conduire. Ainsi, si possible, prenez un véhicule écolo qui ne consomme pas trop d’essence. Cela vous permet de dépenser moins de carburant et de réduire l’émission de fumée polluante dans la nature. Pour les bagages, mieux vaut ne pas trop alourdir la voiture, car plus sa charge est lourde, plus elle consomme du carburant.

Avant de choisir votre itinéraire, n’oubliez pas de consulter la carte et de vous informer sur les routes qui peuvent être bouchées par le trafic, cela vous évite de passer des heures dans les embouteillages. Faites de temps en temps une pause. Par exemple, prenez 15 minutes de repos toutes les deux heures afin de vous dégourdir les jambes, tout en appréciant le paysage. Pendant ces arrêts, vous pouvez également visiter les petits villages et y acheter des souvenirs provenant de l’artisanat local. A chaque fois que vous pique-niquez dans la nature, n’oubliez pas d’emporter tous les déchets non biodégradables avec vous, il ne faut pas laisser de trace pour ne pas perturber l’écosystème.

Des vacances écolo à la plage

Au cas où vous passez vos vacances à la mer où farniente, bronzage et activités sportives sont au menu, voici les bons gestes à faire. A l’hôtel, apprenez à ne pas dépenser l’eau inutilement. En effet, même si l’eau semble abondante, la gâcher peut favoriser la dégradation de l’ environnement car les hôtels font appel à l’électricité pour l’obtenir. Certains hôtels ou gîtes de vacances font l'installation d'un climatiseur et un ventilateur dans la chambre. Si possible, préférez le ventilateur au climatiseur qui consomme beaucoup plus d’énergie.

A la plage, triez vos ordures autant que possible et ne jetez surtout pas les déchets dans la mer car cela nuit à la vie des innombrables espèces de faune et flore qui y vivent. En plus de salir le sable ou les rochers, les mégots de cigarette perturbent la vie des animaux qui y habitent comme les crabes. Pour vous déplacer, préférez des transports écolos en empruntant le transport collectif ou bien en prenant un vélo. Ou préférez marcher pour respirer l’air marin tout en vous immergeant dans la vie de la population. En résumé, protéger la faune et la flore et privilégier les produits locaux sont de loin les bases des principes de vacances écolos. Avec ces quelques conseils, vous pouvez désormais profiter de la nature et de vos vacances tranquillement.