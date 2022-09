Transformez votre fenêtre en miroir

Quoi de plus original que de récupérer une veille fenêtre pour en faire un miroir ! Un Menuisier en rénovation de fenêtre à Perpignan nous dit que : en agrandissant l’espace et jouant avec la lumière votre miroir personnalisé , vous apporterez du caractère à votre déco et ferez merveille dans votre intérieur.

Matériel :

une fenêtre

du papier de verre et de la laine d’acier

un pot de peinture de la couleur de votre choix

une ou plusieurs feuilles de miroir

un scie

de l’adhésif ou une colle forte

Préparez votre support

Tout d’abord, nettoyez votre fenêtre. Passez avec un chiffon de l’essence pour enlever le verni, la cire, …ou autre corps gras. Puis poncez votre fenêtre avec du papier de verre. Enfin, pour obtenir une surface totalement lisse, passez de la laine d’acier. Il ne vous reste plus qu’à dépoussiérer avec un bout de tissu.

Peignez votre fenêtre

Une fois propre, peignez plusieurs couches de peinture de la couleur de votre choix, et laissez sécher deux bonnes heures. Une fois la peinture sèche, protégez votre bois, pour cela allez sur notre astuce ‘traitez votre bois’ http://www.vivezdeco.com/les-astuces/bricolage/item/296-comment-traiter-votre-bois.html

Préparer et disposer vos miroirs

Prenez les mesures de chacune des vitres qui composent votre fenêtre. Reproduisez par la suite ces mesures au dos de votre feuille de miroir avec un crayon à papier et une règle. Découpez, à dimensions, avec une scie un carreau de miroir, et répétez cette opération pour chaque carreau. Une fois tous vos carreaux prêts, disposez les carreaux au dos de la fenêtre de manière à ce que vos vitres protègent vos carreaux de miroir. Puis encollez-les un à un.