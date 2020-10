peinture sur soie et Effets décoratifs

Un nombre croissant de peintures à “effets spéciaux“ apparaît sur le marché, permettant de nombreuses finitions nouvelles - métallisée, par exemple. De la même manière, les particuliers ont de plus en plus tendance à expérimenter les “effets décoratifs“ dans leur propre maison. Non seulement les effets sont magnifiques, mais les finitions paraissent luxueuses, ajoutant du caractère et de la valeur à votre maison. La peinture à l‘éponge, au chiffon en pointillé sont quelques-unes des techniques les plus en vogue.

Il est essentiel de bien comprendre ces techniques afin d‘obtenir un résultat de qualité.

voici les techniques peinture sur soie un foulard en soie à peindre

Glacis / Pochage Métallisé / Peignage / Badigeon coloré à la chaux / Copie du foulard au pochoir/

Veinurage / Tamponnage du foulard en soie à l’éponge/ Bandes de couleur/ peinture à Rouler au chiffon/

Mur masqué/ Tamponnage et impression du foulard en soie à peindre/ Technique de tirage



Avant de commencer – la preparation est indispensable!



Règle de base : Quand vous essayez l’une des techniques ci-dessous, il est judicieux de vous faire la main en réalisant un essai préalable sur une plaque de carton ou une autre surface avant de commencer à peindre vos murs. Voyez combien de glacis il faut enlever et quel niveau de pression est nécessaire pour réussir l’effet désiré. Ce n’est qu’une fois que vous maîtrisez la technique que vous pouvez commencer les murs!