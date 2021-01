Activités loisirs pour familles et enfants dans les Pyrénées orientales

Votre voyage commence par une journée de visite de Perpignan à pied. Cette ville d'art et d'histoire de forte tradition catalane étonne par la profondeur de son patrimoine. Commencez par visiter l'imposant Palais des Rois de Majorque qui surplombe la plaine du Roussillon avec des jardins qui offrent des vues splendides sur les environs.

Faites un tour en giropode dans Perpignan autour de la citadelle et des fortifications jusqu'au Castillet, l'ancienne prison qui abrite aujourd'hui le Musée des arts et traditions populaires. Vous passerez devant l'Hôtel de Ville, qui date de la même époque que la cathédrale Saint-Jean Baptiste et la collégiale Saint-Jean-Le-Vieux, que vous pourrez visiter. Les amateurs de culture trouveront de nombreux musées dans la ville, tandis que les amateurs de plein air opteront pour les jardins de Bir-Hakheim ou la Promenade des Platanes. Passez la soirée sur l'une des terrasses animées du centre ville.

De Perpignan, prendre la route de Collioure, en mode randonnée en 2CV entre Argeles sur mer et Collioure. En cours de route, vous pouvez vous arrêter pour admirer le magnifique tympan romain à Cabestany et visiter l'église et le cloître d'Elne, avant de vous détendre sur la grande plage de sable d'Argelès-sur-Mer. Collioure est considérée comme la perle de la Côte Vermeille. Une fois arrivé, prenez le temps de flâner devant son port, son imposant château, ses façades colorées et ses plages de galets. L'église Notre-Dame-des-Anges et ses retables méritent également une visite.

De nombreuses terrasses accueillantes sont également à votre disposition pour la soirée.